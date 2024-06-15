Lサイズ Heather Brown『 Surf Stroll 』額縁セット

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ヘザーブラウン『サーフストロール』Lサイズ額縁セットマットプリントアートサイズ ： 約406mm×約508mm（16×20inch）GreenroomGallery正規販売額縁額縁サイズ ： 約525mm×約625mm（ビンテージ仕様フレーム）※ 海外規格のため、インチ表記となっております。上記サイズは目安としてご参照ください。滅多に出まわらないLサイズなので、この機会にいかがでしょうか※ マット裏面に剥がれがあります写真2にてご確認下さい。※ 表面は目立つスレ・傷はなく綺麗な方だとも見ますが、新品ではありません。完璧な商品をお求めの方は購入をお控え下さい※ 発送は購入日の翌休日（土・日・祝日）となります※ 喫煙、ペット環境はありません※ コメント中でも、即購入の方優先となります、ご了承ください＃HeatherBrownヘザーブラウン＃グリーンルームギャラリー＃雑貨飾り波虹カヒコヤシの木＃ハイビスカスホヌモンステラサーフワイキキノースショア＃インテリアビンテージデッドストックオールドハワイアン＃キャシーマムトートバックタペストリー＃ホノルルハワイアンサーフィンサーフサーファー＃ハワイhawaiiハワイアンhawaiianダイアモンドレインボー＃湘南雑貨インテリアオールディーズOldies＃ビッグウェーブ波乗りビンテージvintage