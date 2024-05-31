【真作】永平寺高階瓏仙/瓢箪画賛/明治-昭和時代/掛軸/名家伝来/AA-354



真作】永平寺高階瓏仙/瓢箪画賛/明治-昭和時代/掛軸☆宝船☆AA-354 www ...



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【真作】【参考】永平寺高階瓏仙 1876－1968 明治-昭和時代の僧。明治9年12月15日生まれ。曹洞(そうとう)宗。日置黙仙に師事。曹洞宗大学教授,福岡県安国寺住持などをへて,総持寺,永平寺の貫首となり,昭和19年曹洞宗管長。32年全日本仏教会会長。昭和43年1月19日死去。91歳。福岡県出身。曹洞宗大学林(現駒沢大)卒。道号は玉堂。著作に「禅の要諦」「般若心経講義」など。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。 本紙は多少の小シワあります。表装は概ね良好です。桐共箱付 軸丈 縦 205cm×幅 42cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。