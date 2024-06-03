【更に値下げしました】油絵画

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商品詳細
絵画の種類···油彩画・油絵形式···額縁入り主題···風景油絵画です。額縁サイズ 縦約45cm横約54cm幅約6cm絵画サイズ 縦 約24.2cm横 約33.3cm絵画サイズF4です♪額縁が高級感・重厚感があります。画も自然の風景が味わい深く表現されています。お部屋のインテリアにいかがでしょうか？8.9.10枚目の写真にあるように、額縁とガラスに汚れ、キズ等ありますが、それでも良いという方がいましたら、宜しくお願いします♪あくまで中古品ですので、神経質な方はご遠慮下さい。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome304643.html
http://narcologia.ru/goods/freezer534498.html
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