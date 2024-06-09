【希少】Ibanez アイバニーズ XPT-700 xiphos エレキギター

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あまりお目にかかれないIbanezの「XPT700」です。前オーナーによりストラップピンの位置が変更されておりますが、動作良好コンディションの良いギターとなっております。【商品状態】自然使用に伴う小傷は見られますが、主にコレクションでの保有でしたので目立つ打痕などはなく、よく見られる先端の欠け等も見られず比較的綺麗な状態を保てております。動作確認済。良い音鳴っております！ボリュームやトーンにガリも見られておらず、電気系統良好です。ネックはストレート、フレットも8割程度残っておりコンディション良好なお品です。付属品は純正のギグケースが付属します。中古では滅多に見られないお品ですので、ぜひこの機会にご検討ください。写真をよくご確認頂き、あくまで中古品である事はご理解の上ご購入ください。