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商品詳細
種類...カホン10年ほど前に楽器店で購入したものです。その後、ほとんど使用せず自室の棚に保管してあったものです。写真の赤丸のところに少し傷らしきものがありますが、全体的には綺麗なものだと思います。ケースはありませんので、本体のみの出品になります。よろしくお願いいたします。
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