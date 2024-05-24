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商品詳細
⚠︎10/1〜10/3まで発送お休みします◾️商品名◾️ポケモンカード PSA10 鑑定品 スイクンV215/172SAR2022VSTARUNIVERSE■梱包\u0026発送■PSAケースのまま防水\u0026ぷちぷちに包んで丁寧に梱包します。入金後24時間以内の発送を心がけています。匿名配送です。PSA10の鑑定品であっても傷などが全く無いことが保証されているわけではありません！画像をご確認の上、ご理解いただける方のみご購入お待ちしております。トラブル防止のために個体番号よりサイトにて状態確認をオススメします。神経質な方はご遠慮ください。PSA10ポケモンカードかいりきリザードンピカチュウイーブイVSTARユニバースSARAR9枚ポケモンイラストレーターBGSCGCSCGARSイーブイヒーローズブラッキーカリンのブラッキーeブラッキーeエーフィ遊戯王鑑定品ルギアパラダイムトリガーSAヒトカゲ美品SRマークなし初版25周年リザードン☆ポケモンカードポケカPSA鑑定済み旧カードPSA9PSA10
http://narcologia.ru/goods/voiceless334659.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce362755.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion145878.html
ポケモンカード PSA10鑑定 スイクンV SAR キラ
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