八木勇征アクスタセット⑤

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八木勇征くんのアクリルスタンドのセットです。自宅で飾っていた程度のため、本体に目立った傷や日焼けはありません。保護シールは取っていないため、表面の傷等は保護シールを取れば消えるかと思います。ただ、あくまでも素人保管のためご理解の上ご購入ください。他にも八木勇征くんのアクスタ出品しております。まとめ買い希望の方はまとめ買い申請orコメントにてご連絡ください。値下げ不可バラ売り不可セット内容:WindingRoad2022年カレンダービックアクスタファンタ人気グループ···FANTASTICSfromEXILETRIBEグッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)