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Mrs. GREEN APPLE Utopia ガチャ　シークレット　大森元貴
商品番号 B45852417827
商品名

Mrs. GREEN APPLE Utopia ガチャ　シークレット　大森元貴
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 12,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Mrs.GREENAPPLEUtopiaのライブの際にガチャで当たりました。Utopiaのガチャで貴重な商品のためこの値段での出品となります。素人保管ですので傷ありです。ご了承の上購入のほどよろしくお願いします。値下げ可能ですので気軽にご相談ください！#大森元貴　#若井滉斗　#藤澤涼架
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