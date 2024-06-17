Mrs. GREEN APPLE Utopia ガチャ　シークレット　大森元貴

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Mrs.GREENAPPLEUtopiaのライブの際にガチャで当たりました。Utopiaのガチャで貴重な商品のためこの値段での出品となります。素人保管ですので傷ありです。ご了承の上購入のほどよろしくお願いします。値下げ可能ですので気軽にご相談ください！#大森元貴 #若井滉斗 #藤澤涼架