アメリカ女子サッカー代表 GK ホープソロ　 証明書付き　直筆サイン入りフォト

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ジャンル（スポーツ選手）···サッカーグッズ種別···写真サイン有無···有り性別···女アメリカ女子サッカー代表 ホープソロ 直筆サイン入りフォト ですサイズ：約30cmＸ20cmです海外サプライヤー発行の証明書（商品名、発行元住所、ホログラム入）が付属致します