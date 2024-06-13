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オーバーウォッチ figma 【ゼニヤッタ】
商品番号 D94796626883
商品名

オーバーウォッチ figma 【ゼニヤッタ】
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 3,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オーバーウォッチfigma【ゼニヤッタ】箱無しの中古品です。説明書記載のOパーツ(エフェクトPPシート)が欠品してます。他に欠品や破損は無いと思いますが、画像のものが全てになります。画像1～3はイメージです。一度人の手に渡ってますので、状態にご理解頂ける方のみご購入お願いいたします。
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