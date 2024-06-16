【M1643-194-148】エレキギター初心者セット　ミニアンプ付き

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■新品■送料無料発送まで1週間ほどかかります。#まとめ買い割ひろのShopはこちら【新品未使用】サイズギター全長:約100cmボディー厚み:約4cmナット幅:約4.2cmスケール:約64.8cmフレット数:22ギター重量:約3.4kg幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求したストラトキャスタータイプ。3基搭載されたシングルコイルピックアップ。シングルコイルは透明感のある音色が特徴でどんなジャンルの音楽にも適応します。定番〜個性派までカラバリがとにかく豊富です。あなたにピッタリのカラーをお選びください。【セット内容】エレキギター本体・本体用ソフトケース・ミニアンプ（3Ｗ）・シールドケーブル・ストラップ・ピック2枚・ピックケース・チューナー※こちらの商品は弦が6本の「エレキギター」となります。エレキギター定番のストラトキャスタータイプシングルPU×３＆5WAYPUセレクター代表的なピックアップ(PU)であるシングルコイルピックアップを３基搭載。シングルコイルは透明感のある音色が特徴でどんなジャンルにも適応する使いやすいピックアップ。ボディシェイプ＆軽量設計ＳＴシェイプのボディーは立奏時や座って弾く時もバランス感に優れています。ＳＴ１６はエレキの種類の中でも軽量となり、長時間の演奏でも体に負担が掛かりづらくなっています。エルボー＆バックコンター肘や肋骨など、体と接触して擦れたりする部位には、ギターボディーに角度を入れてカットする高度な加工技術「コンター」が施されています。コンターに加え、左右対称のボディーのくびれは体へのフィット感が大きくストレスを感じさせない設計。【M1643-194-148】