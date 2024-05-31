ジャンク　YAMAHA KX5

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商品詳細
電池ボックスが壊れていて、電源が入りません。修理できる人、インテリアとしてだけでいい人のみご購入ください。その他も傷…汚れ等多くあります。
http://narcologia.ru/goods/encourage702272.html
http://narcologia.ru/goods/encourage768172.html
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