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ジャンク　YAMAHA KX5
商品番号 S24167421266
商品名

ジャンク　YAMAHA KX5
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

電池ボックスが壊れていて、電源が入りません。修理できる人、インテリアとしてだけでいい人のみご購入ください。その他も傷…汚れ等多くあります。
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