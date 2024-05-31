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- 完動品！DR-05 マニュアル付属
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商品詳細
TASCAMDR-05即購入歓迎します！よろしくお願い申し上げます。以下メーカーサイトよりHI−RESAUD.REC:High−ResRecordMP3録音対応有PCM録音対応有PC接続方法種類:USB接続color:GOLDステレオ/モノラル:ステレオディスプレイタイプ_ST:MSTN圧縮音楽再生機能有無種類:MP3記録媒体(新):microSDHC#ティアック#TASCAM
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