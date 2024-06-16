Bacchus BST-2-RSM OWH エレキギター

バッカスのストラトタイプBST-2-RSM、お色はオリンピックホワイトです！2023年7月新品購入したものです目立った傷や汚れありません動作確認済み素人目ですがネックほぼストレートフレット残9割程度かと思いますオクターブチューニング行ってますソフトケース、トレモロアーム六角レンチ、保証書付属※スタンドは撮影用のため付属しませんネックへの負荷軽減のため弦は緩めて梱包致しますシリーズ...Bacchusタイプ...ストラトキャスタータイプ※順次価格見直しますので値下げ交渉はご遠慮くださいませ



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