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藤田喬平　手吹きヴェニスぐい呑み
商品番号 J95852593699
商品名

藤田喬平　手吹きヴェニスぐい呑み
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 19,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

藤田喬平作のぐい呑みです。傷はありません。共箱、しおり有り。黄色、紫、ピンク等のレース模様に馬上杯のような土台がつけられています。口径5.7cm高さ6.4cm藤田喬平
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