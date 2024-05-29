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『ハイキュー!!』ユニフォームキーホルダーコレクション　未開封品10点セット
商品番号 T91028909912
商品名

『ハイキュー!!』ユニフォームキーホルダーコレクション　未開封品10点セット
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 3,726 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャンプフェスタ受注生産　限定ハイキュー！！『ハイキュー!!』ユニフォームキーホルダーコレクション　未開封品10点セット※未開封です。※即購入可※バラ売り不可※取り置き不可※値下げ交渉不可あまりにも極端な値下げ交渉が多い為今後不可とさせて頂きます。値引き待ちのいいねは不快です。送料込みのお値段です。本体に傷等は無いと思いますが、自宅保管となりますので初期傷や小さな傷など気になる方はお控え下さいませ。■即購入可能です。「購入していいですか？」などには返信しておりません。■他アプリにも出品しております、タイミングにより在庫切れがある事を念頭に購入をお願いします。それが許せないと言う方はコメントから在庫確認をお願いします。■１ヶ月以上前の出品は在庫の確認をお願いします。■コメントを頂いても常に即レスは出来ませんので即購入の方が優先となります。■ATM支払いでの未払いが多いです。ATM支払いを選択の方は購入後に支払い予定日をお伝え下さい。■「◯日までに欲しい」と言う類いはお受け出来ません。発送日の指定も出来ません。※当方の自己紹介には必ず目を通して頂くようお願い致します。読んでいないとわかる場合は即ブロックの対象です。入札されてもキャンセルの後にブロックします。ハイキュー！！　ジャンプフェスタ　ジャンフェス　2021ジャンプショップ　ジャンショジャンプフェスタ限定日向翔陽　影山飛雄　月島蛍　黒尾鉄朗　孤爪研磨　木兎光太郎　赤葦京治　宮侑　宮治　北信介アクリルキーホルダー　アクキーユニフォームキーホルダー　ユニフォームチャームキャラクター···コミック・アニメ・ゲームグッズ種類···キーホルダー
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