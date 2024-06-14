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未使用 茶道具 堅地本漆塗 今日 千歳盆 木製溜塗 銀杏蒔絵 元箱
商品番号 C87901666838
商品名

未使用 茶道具 堅地本漆塗 今日 千歳盆 木製溜塗 銀杏蒔絵 元箱
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

茶道具堅地本漆塗今日千歳盆銀杏蒔絵でございます。購入後，使用機会が無く保管しておりましたので、未使用品かと思われます。使い勝手の良い上品なお品物です。目立った傷、汚れはございません。とても綺麗なお品物です。サイズ:直径約:22.8cm高さ約:12cm管理番号:B-488★不明な点は、購入前に質問してくださいませ。★あくまで中古品なので、新品同様にお考えの方は購入をお控えくださいませ。★発送後のキャンセルは承っておりません。★神経質な方のご入札はご遠慮下さい！慎重にお考えして頂いてから購入宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/revamp653422.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric516545.html
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