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- 号鐘 マリンベル 品 汚れ有り
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商品詳細
アンティーク、レトロ、西海岸・マリン風、譲り受けましたが、引っ越しのタイミングで手放します。長畑製作所製品表面と内側部分は汚れ、錆ありです。高さ‥約18センチベルの直径(1番大きな部分)‥約20センチ5kg以下です発送方法については検討中ですが、おそらくプチプチにお包みし、段ボールを加工しての発送です。慣れない大物の発送になりますが、丁寧に梱包発送できるよう努めさせていただきますn＆n対応で、お願いします値下げは、しませんイタズラ入札で、困りました！手渡し可能です！
http://narcologia.ru/goods/evaporation799624.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce691155.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless591459.html
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