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- 西浦焼(山口県) 呉須赤絵写 花鳥文盤 大皿 時代箱付 V R6017C
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商品詳細
種類...皿・鉢大きさ 高さ約８㎝ 幅約２８．５㎝土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/monophonic149112.html
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