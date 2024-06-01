マーベルレジェンド アクション フィギュア スコーピオン スパイダーマン 新品

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marvellegendマーベルレジェンド スコーピオンの可動式フィギュアになります。アメリカで購入した物になります。新品未開封箱のスレや角のダメージがある場合もあります。未開封の為初期不良等は対応出来かねますのでご了承下さい。その為あまりに細かい方や神経質な方はご遠慮下さい。スパイダーマン scorpion