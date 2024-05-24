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ポケモンカードゲーム「VSTARユニバース」シュリンク付き1BOX
商品番号 U48594643288
商品名

ポケモンカードゲーム「VSTARユニバース」シュリンク付き1BOX
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 3,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種別···パック・ボックス種別/詳細···未開封ボックスポケモンカードソード＆シールド拡張パックハイクラスパックVスターユニバース1BOXです。新品未開封、シュリンク付きです緩衝材を巻いて60サイズ宅急便にて発送致します。すり替え防止の為、購入後のキャンセル、返品等はできません。内容ご確認の上、ご購入下さい。ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)
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