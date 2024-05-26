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プロ野球チップス　村上宗隆ルーキーカード
商品番号 H98501064003
商品名

プロ野球チップス　村上宗隆ルーキーカード
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 19,270 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐全商品大特価中⭐⭐まとめ買いでさらにお得⭐⭐※高騰の予感有り⭐開封して直ぐ2重硬質スリーブ+ローダーに入れて保管していました。撮影時のみ2重硬質スリーブ+ローダーを外しました。ご購入の際は素人が保管していたことをご確認の上ご購入ください。新品未使用でも初期キズ、汚れ、キズがある場合がございます。写真にてご確認ください。発送時は2重スリーブ+ローダーに入れて発送いたします。まとめてのご購入でお安くします。※購入前にコメント下さい。出品しているカードが見れます。↓#タイクーンカード出品している野球グッズが見れます。↓#タイクーン野球#プロ野球チップスカード#プロ野球チップス#野球#プロ野球#村上宗隆
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