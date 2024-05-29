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中国　古銅　桃仙人唐子刻　急須　N　2909
商品番号 W72899487997
商品名

中国　古銅　桃仙人唐子刻　急須　N　2909
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 2,257 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約9cm　幅約12.5cm×約8.5cm　重さ約443g経年劣化が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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