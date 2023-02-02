ワンピース　ルフィ　フィギュア

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ワンピース、ルフィのレッドロックのフィギュアになります。海外製品のため、作りに粗さや甘い部分が見られることがあります。詳細は画像にてご確認いただき、ご理解の上でのご購入をお願いいたします。海外製のフィギュアでは、ご購入から商品到着まで2週間以上かかるケースは少なくありません。また、国際郵送時の雑な取り扱いによる破損が頻発しており、初期不良に対する保証がないことが多いです。そのため、ご理解のある方のみご購入お願い致します。値下げ交渉ok即購入ok人気タイトル ワンピースルフィレッドロックフィギュア