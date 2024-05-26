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- 渡辺曜 缶バッジ ジャケット缶 地元愛まつり2023 5個
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商品詳細
地元愛まつり2023の渡辺曜のジャケット缶バッジ5個です。痛バ作成の交換の際に余りましたので出品致します。ラブライブ！loveliveラブライブ！サンシャイン‼︎地元愛幻日のヨハネAqoursCYaRon!シャロンユニットファンミ缶バッジ高海千歌/伊波杏樹渡辺曜/斉藤朱夏桜内梨子/逢田梨香子津島善子/小林愛香国木田花丸/高槻かなこ黒澤ルビィ/降幡愛黒澤ダイヤ/小宮有紗松浦果南/諏訪ななか小原鞠莉/鈴木愛奈
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