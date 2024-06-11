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和骨董 銭函 古民芸 江戸アンティーク 鍵完品 旧家蔵出し コレクター放出 置物
商品番号 A30316827977
商品名

和骨董 銭函 古民芸 江戸アンティーク 鍵完品 旧家蔵出し コレクター放出 置物
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 7,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、誠に有難う御座います。即購入大歓迎です(*^^*)交渉中でもご注文者にお譲りします。値引き交渉をされる際は【即決価格】をご提示くださいますと回答がスムーズです。郵送方法は購入者がご指定可能です。商品状態:時代物で煤味が良いトロトロの古民芸らしい味わい深いお品です、サイズ・幅：約36.5×18.5cm・高さ：約21cm◆状態細かい見落としがございましたらご了承ください。また、時代ナリのスレ、小傷、変色、使用ヘコミなどは、ご承知の上ご購入お願いいたします。細かい事が気になる方や、新品、完璧を求める方、厳しい検品をされる方はご遠慮ください。画像の色合いは撮影状況やPC環境により色の見え方に多少の誤差が生じる場合があります。すり替え防止のため商品発送後の返品は対応できませんので、ご了承のうえご購入よろしくお願いします!リサイクル梱包材で発送致します、送料無料です、宜しくお願いします。
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