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ONE PIECEカードゲーム チャンピオンシップセット ルフィ\u0026シャンクス
商品番号 B99705518528
商品名

ONE PIECEカードゲーム チャンピオンシップセット ルフィ\u0026シャンクス
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 2,952 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品・未開封品ルフィとシャンクスの2個セットどちらもプロモ付きです。丁寧に即発送しますので，ご安心ください。
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