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- はせがわゆうじ 「ヴェリエホテル」原画 本物保証
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商品詳細
はせがわゆうじ作ヴェリエホテルです。絵のお大きさは10×15になります。額の大きさは42×38です。保証書もついています。経年のスレや傷等はあるかもしれません。#はせがわゆうじ#色鉛筆#原画絵画の種類···その他形式···額縁入り主題···風景・海景主な画材···色鉛筆
http://narcologia.ru/goods/stepchild370352.html
http://narcologia.ru/goods/calling10950.html
http://narcologia.ru/goods/message132427.html
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