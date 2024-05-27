美品江戸時代後期状態景色良し時代染付古伊万里なます皿お買い得五枚セット当時物



希少！！】 古伊万里 伊万里 染付 舟形皿 葉皿 蔵出し 江戸期 ７客 ...



100年前の日本の食器たち 「吉祥寺PukuPuku」: ＜新入荷＞江戸中・後期 ...



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古伊万里 金彩色絵 丸鳳凰文に石畳図皿 10枚 江戸時代後期頃 | 古美術 ...



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江戸期 古伊万里 大明成化年製 一尺五寸 線描き花唐草染付 大皿(47cm ...



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魅力溢れる江戸の器、伊万里の大皿 - 古好屋 ブログ

メルカリを御覧頂き誠に有難う御座います。こちらの御品物は古い江戸時代後期幕末頃の蔵出し古伊万里染付輪郭なます皿五枚セットコレクション当時物になります。一枚一枚手描きにて絵付され焼成され仕上がりを見せる御品物です。広く船に載せられ全国の各地に運ばれ生活用具の需要を見出だしておりました。見込みには楼閣や山水の景色が見られます。ちなみに大きさにつきましては直経14、5センチを概ね御参考願います。このような江戸時代後期の古伊万里染付なます皿当時物に御関心や御興味が御座います方々、飾りは勿論のこと実際の御料理にも御使用可能ですので宜しくお取り計らい下さいませ。。尚、150年以上前の御品物に付き概ね美品ではございますが小さな焼成後の釜出しに付いた引っ付きは時代景色として御理解受け賜りたく思います。