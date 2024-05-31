【真作】松村呉春/月渓/宝船図/小品/掛軸/名家伝来/AA-307

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【真作】【参考】松村呉春 江戸後期の画家。京都の人。号、月渓。のち、画姓を呉、画名を春と改む。南画と円山派とを総合した独自の画風を確立。四条派の祖となる。代表作「群山露頂図襖」「柳鷺群禽図屏風」。宝暦二～文化八年（一七五二‐一八一一）【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は時代感あり、薄汚れ、全体に多少の汚れシミ、虫ナメ、折れ、あります。表装は絹表装で、天地に薄汚れ、水シミあります。 杉箱付 軸丈 縦 133cm × 幅 28cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。