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商品詳細
種類…ポケモンカード（ポケカ）ポケカ151サンダーexSAR開封後すぐ二重スリーブ防湿庫にて暗室保管しております。スリーブ、ローダーに入れた状態で発送予定です。素人目線では綺麗な状態だと思います。見たい箇所がありましたら写真とります。
http://narcologia.ru/goods/stair881800.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral510232.html
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