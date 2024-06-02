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サンダーSAR
商品番号 U92537052725
商品名

サンダーSAR
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 2,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類…ポケモンカード（ポケカ）ポケカ151サンダーexSAR開封後すぐ二重スリーブ防湿庫にて暗室保管しております。スリーブ、ローダーに入れた状態で発送予定です。素人目線では綺麗な状態だと思います。見たい箇所がありましたら写真とります。
http://narcologia.ru/goods/stair881800.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral510232.html
http://narcologia.ru/goods/moped897068.html

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