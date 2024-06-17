ポケモンカード　カミツレのきらめき

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商品詳細
ポケモンカード vstarユニバースカミツレのきらめき sr本日自引きした商品になります。一度人の手に渡っている商品の為多少の傷がある場合ございます。カード類は全てプレイ用とさせていただいていますので、写真での状態確認をよろしくお願いします。すり替え防止の為返品はできません。気になさらなければ即購入可能です！
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