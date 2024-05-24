夢見人形 DollyMeDoll NFTホルダー特典 ビックリマン 風シール

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ご覧いただきありがとうございます。商品購入、お問い合わせ前にお手数ですが一度プロフ確認をお願いいたします。NFTコレクションDollyMeDoll夢見人形のホルダー特典のビックリマン風シールです。商品は画像の11枚とクリエイターozさんの名刺です。見た感じ傷などはありませんが素人保管のため神経質な方はご購入をお控えください。今後同じものは発行されないそうですので希少価値の高いものではないかと思います。スリーブなどは持っておりませんので発送時は全てまとめてジップロックのような袋に入れて、折れ対策で段ボールに挟んで発送させていただきます。個別にアップで見たいシールがあればコメントにてお問い合わせください。