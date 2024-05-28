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- プロも使用！Blue BLUEBERRY コンデンサーマイク
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商品詳細
こちらのマイクはボイストレーナーの講師から勧められて購入した商品です。プロミュージシャン兼ボイストレーナーの方の、レコーディングにも使用され、CD化する際の現場機材として活躍したという例も聞き、購入を決めました。当方の利用はボーカルレコーディングがメインでした。一方でマイクの特性上、ヴィンテージライクなウォームさを兼ね備えたマイクなのでアコースティックギターの録音も音の乗りが非常に良かったです。こちらのマイクで、リッチなサウンドをお楽しみ頂けることは間違いありません。2013年に購入。利用頻度は多いときで年に4〜５回。昨今、利用頻度が更に低くなったので出品します。プロユースの中級マイクをお探しの方はピッタリだと思います。生産終了モデルですので、購入を検討中の方はお早めに！【商品説明】BlueMicrophonesBlueberryコンデンサーマイク(ブルーマイクロフォン)指向性パターンカーディオイド周波数特性20Hz～20kHzS/N比86.0dB-A(IEC651)定格負荷インピーダンス最小1kOhms寸法235mm×50mm×30mm 重量520g生産終了モデル専用ショックマウント付属BlueBLUEBERRYBlueMicrophones定価：¥162000#BlueMicrophones#BlueBLUEBERRY#マイク#ブルー#コンデンサーマイク#Shure#シュアー#NEUMANN#ノイマン#sennheiser#ゼンハイザー
http://narcologia.ru/goods/forthcoming398592.html
http://narcologia.ru/goods/organization997362.html
http://narcologia.ru/goods/flight749628.html
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