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商品詳細
油絵のインストラクターの資格を持つ講師による風景画です。まとめ買いによりお値下げ可能です！絵画の種類...油彩画・油絵主題...風景・海景主な画材...油彩絵の具大きさ…F10号530×4552枚目の画像のようなキャンパスに描いています。丁寧に梱包の上発送させていただきます。額縁などの希望があればご相談ください！
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