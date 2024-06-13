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オーボエ YAMAHA YOB-431
商品番号 J34132528091
商品名

オーボエ YAMAHA YOB-431
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 69,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···オーボエヤマハ　YOB-431✨大幅値引き中✨10月いっぱいまでのお値下げです＾＾数年前に2年ほど使用していましたが、使わないため出品します。購入後は調整をおすすめします。写真の追加も可能です。お気軽にコメント下さい☆
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