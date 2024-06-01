【セット販売】Stunningアクリルスタンド☆FirstKhaotung

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とぅげ、とんちょ、千星、TheShipper、NotMeと数々の名作に出演してきて、TheEclipseで主演CPを演じたとっても仲良しのFirstKhaotungのアクリルスタンドセットです。家の癒しコーナーに飾るのも良いですし、聖地巡礼、ファンミ、イベントへ持参しての記念撮影も楽しめます。◆商品：First/KhaotungのSTUNNINGSERIESアクリルスタンド×1セット◇サイズ：アクリルスタンド（First）・・本体4.1×11.8cm、台5.3×5.1cm アクリルスタンド（Khaotung）・・本体3.8×11.6cm、台5.3×5.1cm※セット販売のみとなります。★★以下ご了承の上、ご購入ください★★★・海外からの輸送時に緩衝材等で保護していますが、輸送時の衝撃により折れ跡、傷跡、凹み跡、ゆがみ等がある場合がございます。・サイズや重さ等は素人採寸の為、多少の誤差がある場合がございます。・お使いのモニター画面によっては現物の色と若干異なる色に見える場合がございます。・新品未使用品ですが、出版社、店舗等での保管状況により、擦れ跡、コーティング剝がれ、ヨレ等がある場合がございます。・海外での印刷物のため、購入当初より印刷ズレ、インク汚れ等がある場合がございます。・タイのGMMTVショップで購入しました。#FirstKanaphan#ふぁかお#FirstKanaphan#KhaotungThanawat#TheEclipse#AkkAyan#Blacklist#TheShipper#NotMe#2gether#1000Stars#Longtae#タイ沼#タイBL#タイドラマ#GMMTV