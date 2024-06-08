ポケモンカード　旧裏　カメックス

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商品詳細
ポケモンカード カメックス 旧裏1枚の出品です。古いカードですが写真のとおり状態良好です。この機会にコレクションにいかがでしょうか？検索用ポケカピカチュウリザードンvリザードンVmaxリーリエアセロラマリィリザードンシャイニースター美品旧裏旧裏面コレクタースター1ED1edマークなしブラッキーミュウツールギア初版星なしSRHRエクストラバトルデルタ種グレートポケモンカードeポケモンカードWebポケモンカードVS
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