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ポケモンカード 旧裏 カメックス
商品番号 R13032526092
商品名

ポケモンカード 旧裏 カメックス
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード　カメックス　旧裏1枚の出品です。古いカードですが写真のとおり状態良好です。この機会にコレクションにいかがでしょうか？検索用ポケカピカチュウリザードンvリザードンVmaxリーリエアセロラマリィリザードンシャイニースター美品旧裏旧裏面コレクタースター1ED1edマークなしブラッキーミュウツールギア初版星なしSRHRエクストラバトルデルタ種グレートポケモンカードeポケモンカードWebポケモンカードVS
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