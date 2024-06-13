アルトサックス用リード 3 トラディショナル 2箱

バンドレンのアルトサックス用リードトラディショナル3です。2箱まとめての販売です。どちらも新品・未開封です。送料の関係で、発送の際には箱から出し、プチプチで巻いて封筒に入れさせていただきます。ご了承ください。箱も同梱します。種類...サックスアクセサリー・パーツ...リード



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