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電子キーボード　YAMAHA PSR-310 スタンド付き
商品番号 T45155011337
商品名

電子キーボード　YAMAHA PSR-310 スタンド付き
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げしました。電子キーボードYAMAHAPSR-310ヤマハ定価：¥50000取扱説明書あり。鍵盤の音は全て出ること確認済みです。専用の段ボールケースに入れて長期間保管していました。あくまで素人管理ですので、ご理解頂ける方のみお願い致します。￼#ヤマハ#YAMAHAPSR_310ヤマハキーボードスタンド#YAMAHA#L_2Lアクセサリー···譜面台アクセサリー···電源アダプター
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