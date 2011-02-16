カプコンフィギュアビルダー モンスターハンター オトモアイルー Vol.1

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商品詳細
「カプコンフィギュアビルダースタンダードモデルモンスターハンターオトモアイルーVol.1」全9種類のうち5種の出品になります。購入した当時は飾っていましたが、コレクション棚の入れ替え後に収納袋に入れて納戸に閉まっていましたが、コレクション整理のために出品いたします。種類数：5種・ブレイブネコシリーズ・レウスネコシリーズ・フルフルネコシリーズ・オトモアイルー（インナー）・MHBネコシリーズ◆フィギュア本体：全高約75～105mm◆台座：直径約85mm、高さ約5mm◆【素材】ATBC-PVC、ABS全体的に目立った傷はありませんが、開封済みの中古品になりますので、状態など気にする方はご遠慮ください。台座は全て同じになりますので、1つの袋にまとめて梱包します。バラ売りは考えておりません。人気ゲームタイトル...モンスターハンターフィギュア種類...コレクションフィギュア素材...ABSスケール...ノンスケール
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