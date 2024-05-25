ポケモンカード　SRまとめ売り

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商品詳細
数ある商品の中からこの商品をご覧いただきありがとうございます。イーユイSR×3パフニュートンSR×2アブソルSR×1デカヌチャンSR×1オンバーンSR×1ジュペッタSR×1ドクロックSR×1デデンネSR×1プクリンSR×1サーナイトSR×1ラウドボーンSR×1チオンジェンSR×1イダイナキバSR×1素人保管の為完璧品ではございません。開封時スリーブローダーに入れ暗闇にて保管しておりました。ご購入後のキャンセル、返品、返金の対応はできかねます。【発送方法】水濡れ折れ対策し発送いたします。#ポケモンカード#イーユイ#パフニュートン#アブソル#デカヌチャン#オンバーン#ジュペッタ#ドクロック#デデンネ#プクリン#サーナイト#ラウドボーン#チオンジェン#イダイナキバ#SR
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