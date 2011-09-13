布袋寅泰 BOOWY期 希少ピック３枚セット！

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アクセサリー・パーツ...ギターピックバラ売り不可布袋寅泰BOOWY期希少ピック３枚セット販売です。30年以上前の物ですが、印刷部分キレイに保っておりコレクションには最適かと思います。新品未使用ですが、黄ばみ、多少スレございますので、必ずお写真で確認してから購入お願い致します。古いものなので、発送中に写真とは異なる場所が削れる可能性もあるので、ご承知下さいませ。発送はキッチンペーパーで包装し３枚セットでお送り致します。購入後の返品、返金はお受け出来ませんので、ご了承お願い致します。他にも出品致しますのでご覧くださいませ。布袋寅泰モデル