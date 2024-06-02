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バンドレン B♭クラリネット用マウスピース B40ライヤー
商品番号 E77714056969
商品名

バンドレン B♭クラリネット用マウスピース B40ライヤー
ブランド名 Espare
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···クラリネットパーツ···マウスピースバンドレンのB40ライヤーです。試奏のみです。購入時期は2021年2月です。写真の通り書き込みありですが、本体には問題ありません。私にとっては少し重めのマウスピースで使わないためお譲りします。
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