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宋汝窯青釉支釘透かし彫り香炉香道具 茶道具 仏道具 陶器 陶芸
商品番号 Y72353034999
商品名

宋汝窯青釉支釘透かし彫り香炉香道具 茶道具 仏道具 陶器 陶芸
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 3,276 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...香炉状態、詳細につきましては画像にて確認の程よろしくお願い致します。高さ:15CM口経さ:7CM底経さ:6CM
http://narcologia.ru/goods/composite322654.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming720192.html
http://narcologia.ru/goods/organization871262.html
宋汝窯青釉支釘透かし彫り香炉香道具 茶道具 仏道具 陶器 陶芸-
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