ポケモンカード　レイジングサーフ　未開封　1BOX

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商品詳細
ポケモンカードゲームレイジングサーフ1BOXのシュリンク付ポケセンオンラインの当選品です。完新品未開封です。すり替え防止の為返品はお断り致します。必要であればポケセンから送られてきた梱包材でお送りいたします。
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