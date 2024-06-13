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商品詳細
茶則のサイズ：約14.8cm×6.4cm×2.7cm茶杓のサイズ:長18.8cm重量：約129g写真を見てご理解の上でご購入いただければ幸いです。どうぞ宜しくお願いいたします。種類···茶道具
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青磁 茶則 茶杓 セット 浮き彫り 蓮華紋 蛙 新品未使用 茶道具-
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