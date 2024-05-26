なにわ男子　西畑大吾　ちびぬい

なにわ男子西畑大吾のちびぬいです何度か持ち出してます本体に傷や汚れはないと思いますが、神経質な方はお控えください外の袋は折れがありますまた、開け口にマスキングテープを貼っていたため少し傷があると思いますジャニーズショップで購入した公式のものです#なにわ男子 #西畑大吾 #高橋恭平 #大西流星 #道枝駿佑 #藤原丈一郎 #大橋和也 #長尾