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篠笛　ドレミ調子　六本調子
商品番号 J15052923041
商品名

篠笛　ドレミ調子　六本調子
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドレミ音階の六本調子になります。こちらの管は篠竹、国産高級漆を使用しております。管外は拭き漆、管内は黒塗りになります。銘は深詞になります。通常の価格よりお求め安い価格で出品します。→通常の作業工程と少々違うため安価で出品できています。吹いた感じや音色に関しましては大きな違いはありません。吹きやすい管です。
http://narcologia.ru/goods/flight479428.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic48537.html
http://narcologia.ru/goods/approximate279120.html
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