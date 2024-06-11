篠笛　ドレミ調子　六本調子

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商品詳細
ドレミ音階の六本調子になります。こちらの管は篠竹、国産高級漆を使用しております。管外は拭き漆、管内は黒塗りになります。銘は深詞になります。通常の価格よりお求め安い価格で出品します。→通常の作業工程と少々違うため安価で出品できています。吹いた感じや音色に関しましては大きな違いはありません。吹きやすい管です。
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