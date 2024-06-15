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幸悦」作 四季金輪寺棗 箱付-

種類...茶道具 棗本体１つに四季の蒔絵の蓋４枚がセットになっているお棗です。桐箱付。未使用ですが、よく見ると蓋に少し曇り部分があります。全体としてはキズなどなく光沢もありきれいと思います。箱、包み紙、布にカビが見られます。写真のように紙と布に包んで箱に入れてお送りします。サイズ蓋を乗せた状態の高さ:約7ｃｍ蓋の直径:7cm本体の直径:6cm箱:奥行15×幅9×高さ10cm長期自宅保管品であることをご理解の上ご購入下さい。